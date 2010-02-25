Диплом (Юриспруденция)

Что нужно? Нужен доклад, по объёму не более 10 минут, среднего чтения. НА тему: "Общая характеристика преступлений: 1) В экономической сфере деятельности 2)Против собственности." Доп.требования: использовать характеристику главы УК РФ с позиции объекта, и субъекта. классифицированность "кого привлечь и до сколько лет" рассмотерть незаконную ...