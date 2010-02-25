Диплом (Юриспруденция)

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен14 заявок243 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Диплом по административному праву.

Тема дипломной работы: "недобросовестная конкуренция"

Объем работы - 70-80 страниц.

Методичка в приложении

Пишите цену и сроки!

14 лет назад
pepper11
Павел 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
aksi1
Мария 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$100
10 дней
Мария выполнила заказ в соответствии с поставленными требованиями. Все замечания устранила без вопросов. Большое спасибо! Рекомендую как отличного автора!
  • Похожие заказы

  • Дипломная работа по экономике

    $50

    Требуется дописать дипломную работу по теме: "Проектирование мероприятий по формированию конкурентных преимуществ фирмы". Диплом состоит из 5 частей: 1)теоретическая часть 2)аналитическая часть 3) Проектная 4)Экономическая 5) БЖД(т.е. технологическая). Первые 3 части готовы!!! Осталось дописать Экономическую ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Курсовая " Сенсорное развитие детей"

    Курсовая работа Сенсорное развитие детей раннего возраста (~2 года) Введение Глава 1. Теоретические основы сенсорного воспитания детей раннего возраста 1.1. Психолого-педагогические аспекты сенсорного воспитания 1.2. Содержание сенсорного воспитания детей раннего возраста 1.3. Средства сенсорного воспитания детей Глава 2. Опытно-экспериментальная работа по сенсорному ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Организация и техника внешнеторговых операций

    Предмет: Организация и техника внешнеторговых операций Тема работы: Организация международной бартерной торговли. Роль России в международном бартере. Тип работы: Курсовая работа Количество страниц: 25-30 Шрифт: 14 Межстрочный интервал: Полуторный антиплагиат не менее 70% срок 9.12.09 оплата яндекс-деньги

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Доклад по праву срочно! В течении 3-4 часов!

    $17

    Что нужно? Нужен доклад, по объёму не более 10 минут, среднего чтения. НА тему: "Общая характеристика преступлений: 1) В экономической сфере деятельности 2)Против собственности." Доп.требования: использовать характеристику главы УК РФ с позиции объекта, и субъекта. классифицированность "кого привлечь и до сколько лет" рассмотерть незаконную ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Курсовая по основам ВЭД

    Необходимо две курсовые работы на темы: 1. "Свободные экономические зоны РФ" (нужно 3 главы) 2." Международная торговля лицензиями" (нужно 3 главы) Проверка на плагиат (Не менее 70 % оригинальности)! 1 глава-Теория 2-Анализ существующей ситуации на рынке. Таблицы, графики. к табл.-комментарии 3-Свои ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад