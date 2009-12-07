Гражданское право реферат

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен8 заявок261 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется выполнить 2 задания по гражданскому праву с подробным и полным решением. Задания во вложении.

Срок - 9 декабря до 20-00.

Оплата - 400 руб.

14 лет назад
axu78
Елена 
45 летКитай
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
RitaSV
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
10 отзывов(-2)
14 лет назад
$10
1 день
Понравилось сотрудничество с исполнителем, задания выполнены в полном объеме, в точном соответствии с требованиями, корректировки вносились оперативно. Рекомендую!
Приятное струдничество! Своевременная оплата. Рекоменую!