Курсовая бух. учет (укр)

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Необходимо выполнить практическую часть курсовой работы по бухгалтерскому учету.

Условие задания - в приложенном файле. Язык выполнения - украинский.

Срок - 7.12

14 лет назад
helenira
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
2 года назад