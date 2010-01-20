Реферат аспирантский

Дипломная работа по психологии Введение, заключение, список литературы обязателен. Список литературы не менее 50 источников. Ссылки подстрочные на каждой второй странице. Оригинальность работы 85% . Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине. В заявке указывайте ...
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