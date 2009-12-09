Курсовая работа по VB

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Здравствуйте.

Составить программу нахождения среднего балла студентов, выбранных из списка в диалоговом окне «средний балл». Создайте в программе обработчик ошибок, который будет проверять, являются ли данные из второго столбца списка с оценками студентов числами. Если хотя бы одно из этих данных не являются числом, программа должна проинформировать об этом пользователя с просьбой исправить найденную некорректность.

В программе должен присутствовать красивый и понятный интерфейс.

Помимо самой программы исполнитель должен создать пояснительную записку.

Работа срочная.

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С уважением, Бардин Павел

[email protected]

icq 339322514

14 лет назад
MAKPyXuH
Павел 
33 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
S-t-i-t-c-h
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$25
1 день
Очень понравилась работать с человеком. Быстро понимает, что требуется сделать, цены приемлемые, качественно исполнена работа. Спасибо вам.
Все хорошо