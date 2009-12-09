Курсовая работа по VB

Здравствуйте.

Составить программу нахождения среднего балла студентов, выбранных из списка в диалоговом окне «средний балл». Создайте в программе обработчик ошибок, который будет проверять, являются ли данные из второго столбца списка с оценками студентов числами. Если хотя бы одно из этих данных не являются числом, программа должна проинформировать об этом пользователя с просьбой исправить найденную некорректность.

В программе должен присутствовать красивый и понятный интерфейс.

Помимо самой программы исполнитель должен создать пояснительную записку.

Работа срочная.

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С уважением, Бардин Павел

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