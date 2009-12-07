Курсовая по маркетингу для altklug777

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Сроки - понедельник, 07.12

Предмет: Маркетинг

Тема: Сбытовая политика предприятия (на примере конкретного предприятия)

Цена: 1000 руб.

14 лет назад
Massarius
Наталья 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
19 отзывов
Выбранный исполнитель
altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад
$30
1 день
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