Дипломная работа по дисциплине «Японский язык»

Требуется автор для написания дипломной работы по дисциплине Японский язык. Знание и опыт написания работ по предмету — обязательны.

Факультет: Восточная лингвистика

Дисциплина: Японский язык

Тема: Общие правила поведения женщины в деловой сфере Японии

Объем: 70 стр., 2 главы, 2-я глава — практика на японском и русском по деловому этикету

Срок сдачи плана: 8—9 декабря

Срок сдачи первой главы: 15.12.2009

Общий срок сдачи:20 января 2010

Цена: 6 000—6 500 р., по частям, без предоплаты

По результатам написания этих работ возможно дальнейшее долгосрочное сотрудничество в области выполнения заданий такого рода.

Контактная информация:

ICQ #406194503

E-mail: [email protected], с пометкой в теме письма «Японский язык»