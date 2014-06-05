Выполнить курсовую работу с практикой по инвест.

$180
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен4 заявки153 просмотра
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Очень срочно нужно выполнить курсовую работу с практикой по инвестициям.

срок 12 часов

14 лет назад
vvinss
Равшан 
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
30 отзывов(-2)
Выбранный исполнитель
M_marisha
Мария 
29 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
36 отзывов(-3)
14 лет назад
$40
1 день
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Четкое ТЗ, помощь в процессе выполнения и своевременная оплата. Спасибо! Рекомендую как порядочного заказчика!