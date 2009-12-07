Курсовая по Бух.финансовому отчету

Здравствуйте. Составить программу нахождения среднего балла студентов, выбранных из списка в диалоговом окне «средний балл». Создайте в программе обработчик ошибок, который будет проверять, являются ли данные из второго столбца списка с оценками студентов числами. Если хотя ...