Курсовая по Бух.финансовому отчету

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Тема:

1. Концепции бухгалтерской отчетности в России и международной практике

2. Аналитическое использование отчета о прибылях и убытках для оценки доходности организации

3. Особенности формирования бухгалтерской финансовой отчетности в субъектах малого предпринимательства.

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сроки 2 дня

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грамотно, стильно, аккуратно

14 лет назад
freesmileman
38 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад