Дипломная Маркетинг

Тема Источники и методы формирования капитала фирмы. Срок 2 дня. Все замечания выделены. Пишите в личку или аську 269-619-392
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Тип работы: дипломная (ВКР)
Тема: Сбытовая политика предприятия (на примере ООО "Булкар Групп")
Направление деятельности - продажа и ремонт складской техники.
ПЛАН
Введение
Глава I. Теоретические основы маркетинга сбытовой политики в системе маркетинга
1.1.Сбыт как функция маркетинга
1.2.Стратегия сбыта
1.3. Исследования рынка подъемно-транспортного оборудования.
(Объем около 30 страниц)
Глава II. Анализ сбытовой политики компании "БулкарГрупп".
2.1.Характеристика системы распределения компании "БулкарГрупп"
2.2. Анализ сбытовой программы
2.3. Основный показатели сбыта. Прогнозирование объемов сбыта
(Объем около 40 страниц)
Глава III. Рекомендации по совершенствованию сбытовой политики в
компании "БулкарГрупп"
3.1.Программа оптимизации распределения объемов сбыта
3.2.Совершенствование методов и продвижения товаров на рынок
(Объем около 15 страниц)
Заключение
Литература
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