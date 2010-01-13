Дипломная Маркетинг

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Тип работы: дипломная (ВКР)

Тема: Сбытовая политика предприятия (на примере ООО "Булкар Групп")

Направление деятельности - продажа и ремонт складской техники.

ПЛАН

Введение

Глава I. Теоретические основы маркетинга сбытовой политики в системе маркетинга

1.1.Сбыт как функция маркетинга

1.2.Стратегия сбыта

1.3. Исследования рынка подъемно-транспортного оборудования.

(Объем около 30 страниц)

Глава II. Анализ сбытовой политики компании "БулкарГрупп".

2.1.Характеристика системы распределения компании "БулкарГрупп"

2.2. Анализ сбытовой программы

2.3. Основный показатели сбыта. Прогнозирование объемов сбыта

(Объем около 40 страниц)

Глава III. Рекомендации по совершенствованию сбытовой политики в

компании "БулкарГрупп"

3.1.Программа оптимизации распределения объемов сбыта

3.2.Совершенствование методов и продвижения товаров на рынок

(Объем около 15 страниц)

Заключение

Литература

Работу сдавать частями до 19.12, 12.00

Цена - до 130 долл.

14 лет назад
Massarius
Наталья 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
19 отзывов
Выбранный исполнитель
raisa-86
Раиса 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад
$100
7 дней
Классный диплом!
Спасибо Натальи за сотрудничество. Рекомендую всем ее как хорошего заказчика))) С уважением, Раиса=))
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