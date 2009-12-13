Курсовая

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Предмет: Основы Внешнеэкономической деятельности.

Тема: "Международная миграция капитала"

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1 глава-Теория

2-Анализ существующей ситуации на рынке. Таблицы, графики. к табл.-комментарии

3-Свои выходы из сложившейся ситуации,выводы

Объём около 30 стр.

Срок - 4 дня

14 лет назад
pepper11
Павел 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
raisa-86
Раиса 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад
$20
4 дня
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