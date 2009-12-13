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Предмет: Основы Внешнеэкономической деятельности.
Тема: "Международная миграция капитала"
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1 глава-Теория
2-Анализ существующей ситуации на рынке. Таблицы, графики. к табл.-комментарии
3-Свои выходы из сложившейся ситуации,выводы
Объём около 30 стр.
Срок - 4 дня
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