Дипломная по финансовому менеджменту

Необходимо выполнить дипломную работу по финансовому менеджменту.

Тема: «Оценка эффективности использования пластиковых карт в банковской системе РФ» (на примере ОАО «БинБанк»)

Требования: шрифт Times14, интервал 1,5, В работе должно быть введение, заключение, приложения. В ведении обязательно: актуально, задачи, цели, объект, предмет исследования, новизна работы.

Обязательно наличие сносок, оригинальность работы не менее 80%. Объем 70-80 стр. Теоретическая часть т.е. первая глава должна быть не более 25стр.

Срок выполнения 15.12.2009 до 17.00

Утвержденный план диплома в файле!!

Имеется отчет по практике по данному банку и большое количество информации.

Оплата работы после ее проверки.

Жду предложений по цене!!!