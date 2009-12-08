Реферат по "Экономической географии"

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Тема: Экология Западной Сибири.

Объем: 12-15 страниц.

Срок: 09.12.2009, 8:00 Москвы.

Заинтересовавшиеся пишите сюда или/и на [email protected] с пометкой "Экономическая география".

14 лет назад
Dipperon
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
raisa-86
Раиса 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад
$7
1 день
Отличная работа, в короткие сроки. Как и ожидалось.
Спасибо за работу! Надеюсь на сотрудничество! с уважением, Раиса:)