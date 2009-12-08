Курсовая по "БЖД"

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Тема: Разработка мероприятий по организации безопасной работы на магистральных газопроводах при производстве ремонтных работ

Нужно написать 2-й и 3-й разделы курсовой:

1-я уже написана просто сухая теория о газопроводах, технике безопасности при работе на них/с ними.

2-й -"Разработка мероприятий по организации безопсаной работы на магистральных газопроводах при производстве ремонтных работ". (непосредственно предложение мероприятий (10-12 страниц)).

3-й - экономический расчет по предложенным мероприятиям, с анализом эффективности (5-13 страниц).

Пишите сюда и или/и на [email protected] с пометкой "БЖД"

14 лет назад
Dipperon
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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