Курсовой проект по механике

Для курсового проекта по механике требуется выполнить задания. В приложенном файле – задания 2 и 7, вариант в задании №2 – в, №7 – б.

Скажите, пожалуйста, сколько времени понадобится для работы? Нужно 13 числа уже. С учетом того, что там нужна пояснительная записка. Да, работу нужно выполнить в солид воркс и механический конструктор UMJunior). Ответьте, пожалуйста, как можно быстрее.

Сколько будет стоить?