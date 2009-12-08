Курсовой проект по механике

Тема Источники и методы формирования капитала фирмы. Срок 2 дня. Все замечания выделены. Пишите в личку или аську 269-619-392
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для курсового проекта по механике требуется выполнить задания. В приложенном файле – задания 2 и 7, вариант в задании №2 – в, №7 – б.
Скажите, пожалуйста, сколько времени понадобится для работы? Нужно 13 числа уже. С учетом того, что там нужна пояснительная записка. Да, работу нужно выполнить в солид воркс и механический конструктор UMJunior). Ответьте, пожалуйста, как можно быстрее.
Сколько будет стоить?
- Похожие заказы
- $50Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен14 лет назад
Требуется реферат по праву, срочно!!Проверка на плагиат, так что жилетантов просьба не беспокоить!!Рефераты, Курсовые и Дипломы11 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
очень срочно до 12:00 09.12.2009 Необходимо отредактировать реферат, согласно требованиям к нему. - Сократить его до размеров: 10-12 страниц (сейчас 25+) - Добавить сноски на литературу - Добавить два источника литературы и процитировать их в тексте. Реферат на ...Завершен14 лет назад
Тема: Разработка мероприятий по организации безопасной работы на магистральных газопроводах при производстве ремонтных работ Нужно написать 2-й и 3-й разделы курсовой: 1-я уже написана просто сухая теория о газопроводах, технике безопасности при работе на них/с ними. 2-й ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $100
Тип работы: дипломная (ВКР) Тема: Сбытовая политика предприятия (на примере ООО "Булкар Групп") Направление деятельности - продажа и ремонт складской техники. ПЛАН Введение Глава I. Теоретические основы маркетинга сбытовой политики в системе маркетинга 1.1.Сбыт как функция маркетинга 1.2.Стратегия сбыта 1.3. Исследования ...Завершен14 лет назад
Тема Виды и особенности автоматизации налогообложения клиентов банка, способы реализации данного вида деятельности 12—16 страниц Реферат должен быть больше на тему Информационных технологий нежели на банковскую срок - 15.12 антиплагиат от 70%Рефераты, Курсовые и Дипломы14 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо выполнить дипломную работу по финансовому менеджменту. Тема: «Оценка эффективности использования пластиковых карт в банковской системе РФ» (на примере ОАО «БинБанк») Требования: шрифт Times14, интервал 1,5, В работе должно быть введение, заключение, приложения. В ведении обязательно: актуально, ...Рефераты, Курсовые и Дипломы9 заявокЗакрыт14 лет назад
Тема: Экология Западной Сибири. Объем: 12-15 страниц. Срок: 09.12.2009, 8:00 Москвы. Заинтересовавшиеся пишите сюда или/и на [email protected] с пометкой "Экономическая география".Завершен14 лет назад
Предмет: Основы Внешнеэкономической деятельности. Тема: "Международная миграция капитала" Проверка на плагиат (Не менее 70 % оригинальности)! 1 глава-Теория 2-Анализ существующей ситуации на рынке. Таблицы, графики. к табл.-комментарии 3-Свои выходы из сложившейся ситуации,выводы Объём около 30 стр. Срок - 4 дняЗавершен14 лет назад
Нужно написать диплом по дизайну одежды. Есть методичка, вышлю по почте. Диплом нужен к 22.12.09 Стоимость ваша.Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт14 лет назад