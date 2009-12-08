Курсовая по транспортировке

очень срочно до 12:00 09.12.2009 Необходимо отредактировать реферат, согласно требованиям к нему. - Сократить его до размеров: 10-12 страниц (сейчас 25+) - Добавить сноски на литературу - Добавить два источника литературы и процитировать их в тексте. Реферат на ...