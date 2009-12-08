Курсовая по транспортировке

Требования в прикрепленном файле. Укажите, пожалуйста, цену. Предложения только в проект.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требования в прикрепленном файле.
Укажите, пожалуйста, цену.
Предложения только в проект.
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Требования в прикрепленном файле. Укажите, пожалуйста, цену. Предложения только в проект.Закрыт14 лет назад
Требования в прикрепленном файле. Укажите, пожалуйста, цену. Предложения только в проект.Рефераты, Курсовые и Дипломы8 заявокЗакрыт14 лет назад
- $23
Предмет-финансы и кредит ТЕМА-Управление денежными потоками и расчетами предприятий и корпораций (на примере…..фирма на ваш выбор-Москва) Объем 25-30 страниц Дополнительные требования в приложении СРОК 19 декабря Цена 700 рублей Оригинальность строго 95-100%Завершен14 лет назад
- $15
Сравнительный анализ философии Фомы Аквинского (Аквинат) и И.В. Гёте Реферат. 10-15 страниц, стандартное оформлениеЗавершен14 лет назад
- $100
Для курсового проекта по механике требуется выполнить задания. В приложенном файле – задания 2 и 7, вариант в задании №2 – в, №7 – б. Скажите, пожалуйста, сколько времени понадобится для работы? Нужно 13 числа ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Требуется реферат по праву, срочно!!Проверка на плагиат, так что жилетантов просьба не беспокоить!!Рефераты, Курсовые и Дипломы11 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
очень срочно до 12:00 09.12.2009 Необходимо отредактировать реферат, согласно требованиям к нему. - Сократить его до размеров: 10-12 страниц (сейчас 25+) - Добавить сноски на литературу - Добавить два источника литературы и процитировать их в тексте. Реферат на ...Завершен14 лет назад
Тема: Разработка мероприятий по организации безопасной работы на магистральных газопроводах при производстве ремонтных работ Нужно написать 2-й и 3-й разделы курсовой: 1-я уже написана просто сухая теория о газопроводах, технике безопасности при работе на них/с ними. 2-й ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $100
Тип работы: дипломная (ВКР) Тема: Сбытовая политика предприятия (на примере ООО "Булкар Групп") Направление деятельности - продажа и ремонт складской техники. ПЛАН Введение Глава I. Теоретические основы маркетинга сбытовой политики в системе маркетинга 1.1.Сбыт как функция маркетинга 1.2.Стратегия сбыта 1.3. Исследования ...Завершен14 лет назад