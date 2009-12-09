Реферат по трудовому праву

$10
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен5 заявок193 просмотра
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Требуется выполнения к\р по трудовому праву для второго варианта.

Срок исполнения: 1 день!

Оплата работы: 300 рублей и не рублём больше, ибо работа на 6 листов максимально.

14 лет назад
alex891
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
RitaSV
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
10 отзывов(-2)
14 лет назад
$7
1 день
Не смотря на небольшую задержку, обусловленную минимальным сроком исполнения (1 день) работа была выполнена качественно, исполнитель меня не подвёл, за что ему огромное спасибо =)
Очень понравилось сотрудничество! Спасибо. Рекомендую!