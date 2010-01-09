Курсовая по Информационным технологиям управления

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен6 заявок413 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Требуется выполнить курсовую работу по Информационным технологиям управления. Требования и тема – во вложении. По срокам – 1 неделя.

Уважаемые авторы, к работам (за исключением расчетных) предъявляются требования по оригинальности:

1. Не менее 80% оригинального текста

2. Недопустим рерайт ТОЛЬКО ОДНОЙ другой работы, даже если итоговая оценка оригинальности окажется выше 80%.

Несоответствующие работы возвращаются на переделку.

Призываем Вас выполнять работы качественно и на совесть. Этим Вы обеспечите себе новые заказы и долговременное сотрудничество. С авторами, однажды уличенными в нарушении требований по оригинальности, мы стараемся более не сотрудничать.

14 лет назад
BestReferat
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
dorekv
37 летКипр
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$35
1 день
Очень довольны сотрудничеством с Екатериной. Работа выполнена в кратчайшие сроки, в полном соответствии с заданием, на действительно высоком уровне. С удовольствием продолжим сотрудничество и рекомендуем как ответственного автора!
Хорошо, когда есть четкие требования и заказчик знает, что хочет получить. Работается тогда легко и приятно. Спасибо за заказ, надеюсь на дальнейшее сотрудничество. С уважением, Катерина