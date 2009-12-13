Статистический анализ финансового состояния предприятия EADS Airbus и влияние кризиса на данную компанию Не только про финансы, но и про сами самолёты гражданские (как увеличились продажи или упали и.т.д.). это всё есть у них на сайте ...
Система сплошных и выборочных обследований (1667)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Система сплошных и выборочных обследований населения: принципы, задачи и периодичность проведения, способы достижения адекватности и сопоставимости информации на региональном, национальном и международном уровне.
1. Цель исследования и ее актуальность, основные задачи исследования и период исследования.
2. Описание предмета и объекта исследования.
3. Описание используемой в статистической практике системы показателей с пояснением подхода к конкретизации признаков для статистического применения, а также методов экономико-статистического анализа с обоснованием их применимости к исследуемой базе данных.
4. Обоснование и описание применяющихся в статистической практике группировок.
5. Основные показатели в форме обобщённых таблиц, пригодных для визуального анализа, а также описание методологии их построения и использования в статистической практике. Внимание! Каждая таблица должна иметь номер, название и подробные заголовки в подлежащем и сказуемом, позволяющие однозначно определить наименование приведённых в таблице показателей.
6. Необходимый графический материал в виде рисунков (графиков различного вида) и результаты визуального анализа. Внимание! Каждый рисунок должен иметь номер, название и подробные заголовки осей, позволяющие однозначно определить наименование используемых при построении графика показателей.
7. Интерпретация собранной по теме эссе статистической информации на основе нормативных теоретических знаний, полученных студентом в результате всего предшествующего обучения.
8. Обобщающее заключение по теме эссе в целом с выделением основных полученных выводов.
9. Возможные перспективы дальнейшего исследования.
10. Список использованной литературы.
12 шрифт 1 интервал
ОРИГИНАЛЬНОСТЬ не менее 91%
срок 13.12.09
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требования в прикрепленном файле. Укажите, пожалуйста, цену. Предложения только в проект.Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требования в прикрепленном файле. Укажите, пожалуйста, цену. Предложения только в проект.Закрыт14 лет назад
Требования в прикрепленном файле. Укажите, пожалуйста, цену. Предложения только в проект.Закрыт14 лет назад
Требования в прикрепленном файле. Укажите, пожалуйста, цену. Предложения только в проект.Рефераты, Курсовые и Дипломы8 заявокЗакрыт14 лет назад
- $23
Предмет-финансы и кредит ТЕМА-Управление денежными потоками и расчетами предприятий и корпораций (на примере…..фирма на ваш выбор-Москва) Объем 25-30 страниц Дополнительные требования в приложении СРОК 19 декабря Цена 700 рублей Оригинальность строго 95-100%Завершен14 лет назад
- $15
Сравнительный анализ философии Фомы Аквинского (Аквинат) и И.В. Гёте Реферат. 10-15 страниц, стандартное оформлениеЗавершен14 лет назад
- $100
Для курсового проекта по механике требуется выполнить задания. В приложенном файле – задания 2 и 7, вариант в задании №2 – в, №7 – б. Скажите, пожалуйста, сколько времени понадобится для работы? Нужно 13 числа ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Требуется реферат по праву, срочно!!Проверка на плагиат, так что жилетантов просьба не беспокоить!!Рефераты, Курсовые и Дипломы11 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
очень срочно до 12:00 09.12.2009 Необходимо отредактировать реферат, согласно требованиям к нему. - Сократить его до размеров: 10-12 страниц (сейчас 25+) - Добавить сноски на литературу - Добавить два источника литературы и процитировать их в тексте. Реферат на ...Завершен14 лет назад