Система сплошных и выборочных обследований (1667)

Система сплошных и выборочных обследований населения: принципы, задачи и периодичность проведения, способы достижения адекватности и сопоставимости информации на региональном, национальном и международном уровне.

1. Цель исследования и ее актуальность, основные задачи исследования и период исследования.

2. Описание предмета и объекта исследования.

3. Описание используемой в статистической практике системы показателей с пояснением подхода к конкретизации признаков для статистического применения, а также методов экономико-статистического анализа с обоснованием их применимости к исследуемой базе данных.

4. Обоснование и описание применяющихся в статистической практике группировок.

5. Основные показатели в форме обобщённых таблиц, пригодных для визуального анализа, а также описание методологии их построения и использования в статистической практике. Внимание! Каждая таблица должна иметь номер, название и подробные заголовки в подлежащем и сказуемом, позволяющие однозначно определить наименование приведённых в таблице показателей.

6. Необходимый графический материал в виде рисунков (графиков различного вида) и результаты визуального анализа. Внимание! Каждый рисунок должен иметь номер, название и подробные заголовки осей, позволяющие однозначно определить наименование используемых при построении графика показателей.

7. Интерпретация собранной по теме эссе статистической информации на основе нормативных теоретических знаний, полученных студентом в результате всего предшествующего обучения.

8. Обобщающее заключение по теме эссе в целом с выделением основных полученных выводов.

9. Возможные перспективы дальнейшего исследования.

10. Список использованной литературы.

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ОРИГИНАЛЬНОСТЬ не менее 91%

срок 13.12.09