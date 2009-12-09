Курсовая работа по технологии производства

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Тема: Технология производства тары из комбинированных плёночных материалов-полимер и аллюминевая фольга
Исходные данные:
1 Вид упаковываемой продукции-сок
2 масса (объём) продукции-1 литр
Содержание расчётно-пояснительной записки:
Введение
1 Упаковочные материалы
1.1 Основные материалы применяемые в производстве тары
1.2 Состав материала тары и предложения по усовершенствованию его количества
1.3 Преимущества и недостатки выбранного материала тары по сравнению с аналогичным
1.4 Физико-механические свойства запечатывания материала
2 Технология изготовления тары и упаковки
2.1 Описание и преимущества действия основного и высокотехнологического оборудования производства тары и упаковки
2.2 Технология изготовления тары
3 Расчёт расхода размеров материала тепловой и прочнастной расчёт
4 Утилизация тары
Заключение
Список использованых источников
Приложение.
Перечень графического материала:
1 Общий вид технологической лини производства тары-Формат А1
2 Развёртка и изометрическая проекция тары-формат А1
3 Схема производства тары-формат А2
Из интернета информации будет достаточно
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