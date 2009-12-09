Курсовая работа по технологии производства

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Тема: Технология производства тары из комбинированных плёночных материалов-полимер и аллюминевая фольга

Исходные данные:

1 Вид упаковываемой продукции-сок

2 масса (объём) продукции-1 литр

Содержание расчётно-пояснительной записки:

Введение

1 Упаковочные материалы

1.1 Основные материалы применяемые в производстве тары

1.2 Состав материала тары и предложения по усовершенствованию его количества

1.3 Преимущества и недостатки выбранного материала тары по сравнению с аналогичным

1.4 Физико-механические свойства запечатывания материала

2 Технология изготовления тары и упаковки

2.1 Описание и преимущества действия основного и высокотехнологического оборудования производства тары и упаковки

2.2 Технология изготовления тары

3 Расчёт расхода размеров материала тепловой и прочнастной расчёт

4 Утилизация тары

Заключение

Список использованых источников

Приложение.

Перечень графического материала:

1 Общий вид технологической лини производства тары-Формат А1

2 Развёртка и изометрическая проекция тары-формат А1

3 Схема производства тары-формат А2

Из интернета информации будет достаточно

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14 лет назад
freesmileman
38 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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