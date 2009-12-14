Курсовая работа "Расчет нарезной балки"

Курсовая выполнена качественно, с учётом всех пожеланий и рекомендаций. На предложение о корректировке заказа всё было сделано быстро и профессионально. Дмитрий зарекомендовал себя ответственным специалистом. Сам планирую и всем рекомендую обращаться к его услугам. С уважением, Константин.