Курсовой (Теория организации) по менеджменту

$30
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен5 заявок234 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Курсовой работа (Теория организации) по менеджменту

Тема: Общие свойства организации как объекта управления

Рекомендации, методичка по оформлению в приложении на стр.12-14.

Список литературы не менее 25 источников.

Введение, заключение, рисунки, таблицы, графики, ссылки квадратные,список литературы обязателен.

Обязательно:1.В введении обязательно: актуальность темы, предмет, объект исследования, цели и задачи, разработанность другими авторами.2.Количество глав 3. В конце каждой главы вывод по содержанию главы.

4.В заключении отдельно прописать ответы по поставленным задачам.

Объем не менее 30-35 страниц.(не менее 30 и не более 35).

Обязательно использовать пример предприятия г.Владивосток, обязательны приложения 4-5 штук.

Сноски квадратные на литературу не менее чем на каждой второй странице работы.

Оригинальность работы 90% .

Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.

В заявке указывайте Ваш опыт работы по этой дисциплине, стоимость, срок выполнения.

Оплата работы после успешной сдачи работы клиентом.

Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ех месяцев.

Требуется качественная работа в соответствии с рекомендациями по оформлению.

Срок сдачи работы до 11.11.2011 до 02 часов ночи МСК

Бюджет 30 USD (950 Руб.,)

На фразу в Дополнении (Срок 14.12.09. 08-00 Московского времени) не смотрите)))

Осталось от незакрытого проекта...

12 лет назад
Iskatel777
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Brysnika
Татьяна 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад
$30
4 дня
Краткое описание работы по проекту: 1.Качественно! 2.Точно в срок! 3.Интересный материал подобран! 4.Поддерживает постоянную связь! 5.Готовность идти навстречу интересам клиента! И очень хороший человек!!! Татьяна- этот фрилансер не подведет!!! Рекомендую! ++++++++++++++++++++++++++++ 10 баллов! С уважением, Константин. "Настройте свой разум на победу и всегда идите до конца. Когда Вам нужно выжить, страх уходит с вашей дороги." Дэвид Блэйн
Константин, была очень рада снова с Вами поработать! Хотела Вам поставить 100 баллов в отзыве, но, к сожалению, сервис предусмотрел максимум только 10:) Удачи в дальнейшей работе, побольше хороших исполнителей и заказчиков! С уважением,Татьяна
  • Похожие заказы

  • Курсовая работа "Расчет нарезной балки"

    Название предмета: сопромат Тема работы: расчет нарезной балки Тип работы: курсовая работа Задание в прилагаемом файле. Методичка ожидается. Срок 3 дня с даты подтверждения заказа. Пока необходимо только оценить заказ.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Необходимо выполнить курсовую работу!

    Тема: Повышение профессионализма персонала банка Курсовая работа должна быть строго написано согласно плану в методичке и всем требованиям. Оригинальность не менее 80%. Обязательно в ведение актуальность, задачи, цели, объект предмет исследования, сноски. Объем 27-30 стр. Работа должна ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Курсовая по управленческим решения

    Необходимо выполнить курсовую работу по управленческим решениям!!! Тема: Оптимизация доходов банка Курсовая работа должна быть строго написано согласно плану в методичке и всем требованиям. Оригинальность не менее 80%. Обязательно в ведение актуальность, задачи, цели, обект предмет исследования, ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Курсовая работа по технологии производства

    Тема: Технология производства тары из комбинированных плёночных материалов-полимер и аллюминевая фольга Исходные данные: 1 Вид упаковываемой продукции-сок 2 масса (объём) продукции-1 литр Содержание расчётно-пояснительной записки: Введение 1 Упаковочные материалы 1.1 Основные материалы применяемые в производстве ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Курсовой по микропроцессорной технике

    $75

    Нужен курсач по микропроцессорной технике на тему: "Система ПЭВМ IBM PC/AT – программатор ИМС К1816ВЕ751". Т.е. нужно разработать (только на бумаге!) устройство-программатор, который программирует указанную микросхему, и написать для него мини-прожку (самую примитивную, на чем ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Курсовая Справочник кулинарных рецептов

    $50

    Задание Разработать фрагмент структуры информационной системы для автоматизации доступа к справочнику кулинарных рецептов и реализовать его на Delphil. Разрабатываемая программа должна обеспечить возможность выполнения следующих операций над выбранными структурами данных: ü инициализацию; ü ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Курсовая работа

    Тема : Организация монтажа обслуживания и ремонта (какого-либо )торгового оборудования. СОДЕРЖАНИЕ РАСЧЁТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ: Введение 1.Анализ характеристик торгово-технологического оборудывания 2.Подбор такилажного оборудывания и оснастки. 2.1 Требонания завода изготовителя по транспортированию обоудывания 2.2 Расчёт усилий при перемещении ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Курсовые по процессам и аппаратам

    Надо сделать несколько курсовых и диплом на основе одной из курсовой по процессам и аппаратам – техпроцесс по установкам нефтепереработки – ректификационные колонны, печи и т.п. В предложении указывайте почту – куда выслать задания, для ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад