Название предмета: сопромат Тема работы: расчет нарезной балки Тип работы: курсовая работа Задание в прилагаемом файле. Методичка ожидается. Срок 3 дня с даты подтверждения заказа. Пока необходимо только оценить заказ.
Курсовой (Теория организации) по менеджменту
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Курсовой работа (Теория организации) по менеджменту
Тема: Общие свойства организации как объекта управления
Рекомендации, методичка по оформлению в приложении на стр.12-14.
Список литературы не менее 25 источников.
Введение, заключение, рисунки, таблицы, графики, ссылки квадратные,список литературы обязателен.
Обязательно:1.В введении обязательно: актуальность темы, предмет, объект исследования, цели и задачи, разработанность другими авторами.2.Количество глав 3. В конце каждой главы вывод по содержанию главы.
4.В заключении отдельно прописать ответы по поставленным задачам.
Объем не менее 30-35 страниц.(не менее 30 и не более 35).
Обязательно использовать пример предприятия г.Владивосток, обязательны приложения 4-5 штук.
Сноски квадратные на литературу не менее чем на каждой второй странице работы.
Оригинальность работы 90% .
Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.
В заявке указывайте Ваш опыт работы по этой дисциплине, стоимость, срок выполнения.
Оплата работы после успешной сдачи работы клиентом.
Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ех месяцев.
Требуется качественная работа в соответствии с рекомендациями по оформлению.
Срок сдачи работы до 11.11.2011 до 02 часов ночи МСК
Бюджет 30 USD (950 Руб.,)
На фразу в Дополнении (Срок 14.12.09. 08-00 Московского времени) не смотрите)))
Осталось от незакрытого проекта...
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