Курсовые работы по Французскому

Курсовой работа (Теория организации) по менеджменту Тема: Общие свойства организации как объекта управления Рекомендации, методичка по оформлению в приложении на стр.12-14. Список литературы не менее 25 источников. Введение, заключение, рисунки, таблицы, графики, ссылки квадратные,список литературы обязателен. Обязательно:1.В введении ...