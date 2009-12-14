Семестровая "Разработка ТЗ на создание БД в Acces"

Нужен курсач по микропроцессорной технике на тему: "Система ПЭВМ IBM PC/AT – программатор ИМС К1816ВЕ751". Т.е. нужно разработать (только на бумаге!) устройство-программатор, который программирует указанную микросхему, и написать для него мини-прожку (самую примитивную, на чем ...