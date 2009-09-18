VladimirShneider

Владимир VladimirShneider

 
42 годаУкраина/Днепр
15 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Выполнение работ по математике, теормеху, сопромату, программированию

Доцент механико-математического факультета национального университета.

Кандидат физико-математических наук.

Резюме:

Образование

1998-2003 гг. – механико-математический факультет Днепропетровского национального университета, магистр механики, диплом с отличием.

2003-2006 гг. – аспирантура Днепропетровского национального университета.

2007 г. – защищена диссертация на соискание научной степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.02.04 – механика деформируемого твердого тела.

Профессиональный опыт

2002-2006 гг. – ООО «Триос» (www.trios.com.ua), программист.

Обязанности: разработка программного обеспечения, совместная работа над программным комплексом, тестирование и отладка программного комплекса, внедрение.

2006-2008 гг. – Днепропетровский национальный университет (www.dnu.dp.ua), ведущий инженер, старший научный сотрудник, доцент.

Обязанности: исполнение госбюджетной научной темы, подготовка отчетов, написание статей, педагогическая деятельность.

2007-2008 гг. – ООО «Мастер-Профи-Украина» (www.master-profi.com), руководитель группы.

Обязанности: расчет металлических конструкций, разработка автоматизированных программных средств расчета металлоконструкций, расчет и проектирование ЛСТК (легких стальных тонкостенных конструкций), руководство группой конструкторов, внедрение САПР.

Знание языков

Русский, украинский – в совершенстве.

Английский: письменный технический – в совершенстве, разговорный – уверенное владение. Опыт выступления на нескольких международных англоязычных конференциях.

Профессиональные знания

Глубокие знания теории пластичности, разрушения, механики сплошной среды, сопротивления материалов.

Знание ДБН, СНиП, владение расчетными программами (Лира, STAAD).

Фундаментальная математическая подготовка.

Уверенное владение рядом математических пакетов (Maple, Matlab).

Разработка и использование метода конечных элементов, в том числе ABAQUS.

Глубокие знания Fortran, Pascal, Delphi 5-6. Использование СУБД.

Опыт разработки автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии.

Написание статейDelphi
Отзывы заказчиков
yambbkru
Фа 
77 летГреция
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
1 отзыв
$2
10 баллов
13 лет назад
Курсовой проект по математике
Хороший исполнитель. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Отличный работодатель, все оплатила заранее, вопросами не мучала.
Ответный отзыв
alex81-11
Алексей 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
47 отзывов(-1)
$41
10 баллов
13 лет назад
Приватно для Шнейдер Владимир (VladimirShneider)
Владимир отличный фрилансер. Выполнил работу очень качественно и раньше оговоренного срока. Продолжим сотрудничество!
С Алексеем очень приятно работать, понятное задание и своевременная оплата
Ответный отзыв
MVK
43 годаБеларусь
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$75
10 баллов
14 лет назад
Приватный проект для Владимира Шнейдера.
Второй раз сотрудничаю с Владимиром и никаких проблем. Все отлично, как говориться "то, что доктор прописал" :).
Как и в первый раз, сотрудничество прошло на ура. Оплата мгновенная, никаких "придирок" - очень корректный человек, одно удовольствие работать вместе!
Ответный отзыв
MVK
43 годаБеларусь
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$250
10 баллов
14 лет назад
Диплом на C++.
Владимир - ответственный человек! Всё прошло предельно четко и гладко. На возникающие вопросы реагировал оперативно. Буду рад и дальнейшему сотрудничеству.
Очень понравилось сотрудничать. Была осуществлена четкая постановка задачи. Вся работа осуществлялась по договору, оплата поступила четко в оговоренные сроки. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв
james303
Алексей 
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
14 лет назад
Простая математическая функция (срочно)
Быстрая и качественная работа. Рекомендую!
Понравилось работать с Алексеем, четкое задание, оплата сразу после проверки.
Ответный отзыв