Доцент механико-математического факультета национального университета.
Кандидат физико-математических наук.
Резюме:
Образование
1998-2003 гг. – механико-математический факультет Днепропетровского национального университета, магистр механики, диплом с отличием.
2003-2006 гг. – аспирантура Днепропетровского национального университета.
2007 г. – защищена диссертация на соискание научной степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.02.04 – механика деформируемого твердого тела.
Профессиональный опыт
2002-2006 гг. – ООО «Триос» (www.trios.com.ua), программист.
Обязанности: разработка программного обеспечения, совместная работа над программным комплексом, тестирование и отладка программного комплекса, внедрение.
2006-2008 гг. – Днепропетровский национальный университет (www.dnu.dp.ua), ведущий инженер, старший научный сотрудник, доцент.
Обязанности: исполнение госбюджетной научной темы, подготовка отчетов, написание статей, педагогическая деятельность.
2007-2008 гг. – ООО «Мастер-Профи-Украина» (www.master-profi.com), руководитель группы.
Обязанности: расчет металлических конструкций, разработка автоматизированных программных средств расчета металлоконструкций, расчет и проектирование ЛСТК (легких стальных тонкостенных конструкций), руководство группой конструкторов, внедрение САПР.
Знание языков
Русский, украинский – в совершенстве.
Английский: письменный технический – в совершенстве, разговорный – уверенное владение. Опыт выступления на нескольких международных англоязычных конференциях.
Профессиональные знания
Глубокие знания теории пластичности, разрушения, механики сплошной среды, сопротивления материалов.
Знание ДБН, СНиП, владение расчетными программами (Лира, STAAD).
Фундаментальная математическая подготовка.
Уверенное владение рядом математических пакетов (Maple, Matlab).
Разработка и использование метода конечных элементов, в том числе ABAQUS.
Глубокие знания Fortran, Pascal, Delphi 5-6. Использование СУБД.
Опыт разработки автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии.
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