Техническая эксплуатация гостиничного комплекса

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен3 заявки167 просмотров
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В реферате необходимо раскрыть 4 вопроса.

Объем 10-12 страниц

Цена 200 рублей

Сроки - сегодня до 18.00

14 лет назад
M_marisha
Мария 
29 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
24 отзыва
Выбранный исполнитель
Olga_Muravsskaya
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$6
1 день
Отзыв недоступен.
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Марина - великолепный заказчик. С ней работать - одно удовольствие. У меня в процессе написание возникли проблемы, так Марина помогла их устранить. Спасибо огромное за сотрудничество!