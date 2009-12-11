Необходимо выполнить курсовую работу по пердмету Метрология. Задание можно посмотреть во вложенном файле. По всем вопросам обращаться в приват либо ICQ367673869 ps. осталось только последнее задание срок 2 дня стоимость $30
Техническая эксплуатация гостиничного комплекса
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В реферате необходимо раскрыть 4 вопроса.
Объем 10-12 страниц
Цена 200 рублей
Сроки - сегодня до 18.00
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