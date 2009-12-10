Реферат Экономическая оценка инвестиций

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен2 заявки144 просмотра
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В реферате необходимо раскрыть два вопроса.

Объем 10-12 страниц

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Оплата 150 рублей

14 лет назад
M_marisha
Мария 
29 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
24 отзыва
Выбранный исполнитель
Ne-vri
Мария 
34 годаКазахстан
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
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