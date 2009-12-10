Ne-vri

Мария Ne-vri

 
36 лет
16 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад
Презентации *ppt, постинг, рефераты, рерайт

Студентка, ежедневный выход в Интернет. Буду рада сотрудничать. Быстро, грамотно, доступно!

Отзывы заказчиков

sussy
Агата 
36 лет
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Смерть:умирание как стадийный процесс
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
M_marisha
Мария 
31 год
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
24 отзыва
$5
10 баллов
15 лет назад
Реферат Экономическая оценка инвестиций
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
M_marisha
Мария 
31 год
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
24 отзыва
$5
10 баллов
15 лет назад
Реферат Организация безопасности в гостинице
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!