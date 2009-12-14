Смерть:умирание как стадийный процесс

Необходимо написать курсовую работу для колледжа по предмету "Микропроцессоры" на тему " Система управления эллектроными весами". Требования: Нужно собрать прибор - электронные весы на микроконтроллере PIC16F84 и написать к нему программу на ассемблере.Нужно чтобы можно ...