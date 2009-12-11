Курсовой проект по ЖБК

Нужен курсовой по деталям машин Задание Разработать конструкцию и провести проверочные расчеты обводного редуктора управления закрылками. Курсовой проект должен содержеть: - общий вид редкутора - спецификацию - рабочий чертеж зубчатого колеса (вал-шестерни) - пояснительную записку. В задании дан прототип, то есть некий ...
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1) Разработать комплексный проект железобетонных конструкций многоэтажного каркасного здания в следующих вариантах:
А) В монолитном железобетоне.
Б) В сборном железобетоне.
В варианте А произвести расчет:
-неразрезной плиты перекрытия (расчет по методу предельного равновесия, подбор продольной арматуры, проектирование сеток);
- второстепенной или главной балки с построением эпюры материалов (статический расчет, подбор продольной и поперечной арматуры, проектирование каркасов, проверка анкеровки)
В варианте Б произвести расчет:
-панели перекрытия ( по прочности нормальных и наклонных сечений, по образованию трещин,по деформациям, на монтажные усилия)
-сборного неразрезного ригеля с построением эпюры материалов ( по прочности нормальных и наклонных сечений, расчет стыка ригеля с колонной)
-колонны (на прочность, расчет консоли колонны, стыка колонны с колонной)
2) Выполнить графическую часть:
Для варианта А - плиты (2,5 пролета), второстепенные балки с построением эпюры материалов.
Для варианта Б - сборной панели прекрытия, ригеля с построением эпюры материалов, колонны, деталей узлов (стык ригеля с колонной, стык колонны с колонной)
Проект нужно оформить в соответствии с образцом, который вышлю выбранному исполнителю.
Срок до 25 декабря.
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