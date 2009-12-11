Курсовой проект по ЖБК

1) Разработать комплексный проект железобетонных конструкций многоэтажного каркасного здания в следующих вариантах:

А) В монолитном железобетоне.

Б) В сборном железобетоне.

В варианте А произвести расчет:

-неразрезной плиты перекрытия (расчет по методу предельного равновесия, подбор продольной арматуры, проектирование сеток);

- второстепенной или главной балки с построением эпюры материалов (статический расчет, подбор продольной и поперечной арматуры, проектирование каркасов, проверка анкеровки)

В варианте Б произвести расчет:

-панели перекрытия ( по прочности нормальных и наклонных сечений, по образованию трещин,по деформациям, на монтажные усилия)

-сборного неразрезного ригеля с построением эпюры материалов ( по прочности нормальных и наклонных сечений, расчет стыка ригеля с колонной)

-колонны (на прочность, расчет консоли колонны, стыка колонны с колонной)

2) Выполнить графическую часть:

Для варианта А - плиты (2,5 пролета), второстепенные балки с построением эпюры материалов.

Для варианта Б - сборной панели прекрытия, ригеля с построением эпюры материалов, колонны, деталей узлов (стык ригеля с колонной, стык колонны с колонной)

Проект нужно оформить в соответствии с образцом, который вышлю выбранному исполнителю.

Срок до 25 декабря.