Диплом Управление государственным имуществом

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Тема: Анализ и совершенствование системы управления государственным имуществом

14.12.09 - предзащита, нужно показать черновик, потом время будет на доработки.

14 лет назад
Leogorn
Леонид 
57 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
10 отзывов(-1)
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