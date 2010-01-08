Рефераты по специальности морское судовождение

Работа сделана хорошо, видно, что Марина умеет находить нужные материалы для работы и делает это качественно. Несмотря на форс-мажорные обстоятельства, Марина сразу сообщила о задержке в работе по этому проекту и предоставила собранный ей материал для написания работ.Это позволило мне передать заказ другому специалисту и успешно закончить выполнение этого проекта. Видно, что человек ответственный и переживает за свою работу. Рекомендую Марину всем заказчикам, как конструктивного и опытного фрилансера. С уважением, Константин.