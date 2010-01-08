Рефераты по специальности морское судовождение

Разработать и рассчитать разомкнутую систему электропривода механизма, имеющего заданную нагрузочную диаграмму Р(1). Вариант и задание в соответствии с методическим пособием на стр. 3-4. Номер варианта 8. Задание пока дается для оценки. Сроки будут оговорены позже.
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