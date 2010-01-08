Рефераты по специальности морское судовождение

$20
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен4 заявки289 просмотров
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Нужны рефераты по следующим дисциплинам:

1. Военно-морская подготовка экипажей гражданских судов. - 1 реферат

2. Радионавигационные приборы и системы - 2 реферата

3. Судовое радиооборудование - 2 реферата

4. Технические средства судовождения - 2 реферата.

Темы в методичках, которые вышлем на е-мэйл.

Срок 18.12.09.

Требуется грамотный специалист, для качественного выполнения данных рефератов.

14 лет назад
Iskatel777
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
M_marisha
Мария 
29 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
36 отзывов(-3)
14 лет назад
$20
3 дня
Работа сделана хорошо, видно, что Марина умеет находить нужные материалы для работы и делает это качественно. Несмотря на форс-мажорные обстоятельства, Марина сразу сообщила о задержке в работе по этому проекту и предоставила собранный ей материал для написания работ.Это позволило мне передать заказ другому специалисту и успешно закончить выполнение этого проекта. Видно, что человек ответственный и переживает за свою работу. Рекомендую Марину всем заказчикам, как конструктивного и опытного фрилансера. С уважением, Константин.
Константина как заказчика отличает корректность и отвественность. Четкое ТЗ и своевременная оплата. Спасибо за интересный заказ. Рекомендую!