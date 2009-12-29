Разработка БД на Access

$20
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен8 заявок379 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Подробности в архиве + логическая модель созданной БД

срок до 13:00 по московскому времени 14.12.2009.

Оплата яндексом.

14 лет назад
GoodManSergey
Сергей 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
alebedynets
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$25
1 день
Работа было сделана на отлично!!! Проблем с человеком не было!!!
Быстрая и своевременная оплата