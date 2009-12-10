Курсовая по предмету электрооборудование

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Тема: "Расчёт освещения для комбайна ЧПП-2М (чопик)", нужно что бы был расчёт и 2 чертежа. Сколько будет стоить и сроки выполнения.

14 лет назад
freesmileman
38 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад