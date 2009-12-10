Курсовик

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт5 заявок234 просмотра
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Нужна курсовая по дисциплине: Исследование систем управления

Одна из тем: Системное управление СУ фирмой; построение решетки компетентности фирмы; Закономерности организации анкетного обследования СУ.

Бюджет 500р.

Срок - Пятница ночью или суббота до 9 утра.

Можно использовать материалы из интернета.

14 лет назад
dranduletseo
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад