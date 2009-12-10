Необходимо выполнить курсовую работу по пердмету Метрология. Задание можно посмотреть во вложенном файле. По всем вопросам обращаться в приват либо ICQ367673869 ps. осталось только последнее задание срок 2 дня стоимость $30
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна курсовая по дисциплине: Исследование систем управления
Одна из тем: Системное управление СУ фирмой; построение решетки компетентности фирмы; Закономерности организации анкетного обследования СУ.
Бюджет 500р.
Срок - Пятница ночью или суббота до 9 утра.
Можно использовать материалы из интернета.
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