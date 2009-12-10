Требуется помощь в написании диссертации

Необходимо выполнить курсовую работу по пердмету Метрология. Задание можно посмотреть во вложенном файле. По всем вопросам обращаться в приват либо ICQ367673869 ps. осталось только последнее задание срок 2 дня стоимость $30
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Уважаемые коллеги!
Пишу диссертацию уже несколько лет и сейчас впервые мне требуется помощь, так как научный раководитель поставил короткие сроки и как всегда обнаружил много "неточностей" и сделал ряд "замечаний". Ну, в принципе, как всегда, придраться же надо.
Времени мало и я катастрофически не успеваю все сделать самостоятельно.
Все нюансы задания расскажу выбранному исполнителю. Оставляйте аси в проекте и я свяжусь с Вами. Диссер - по 12.00.01 (Украина)
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