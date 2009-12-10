Требуется помощь в написании диссертации

Уважаемые коллеги!

Пишу диссертацию уже несколько лет и сейчас впервые мне требуется помощь, так как научный раководитель поставил короткие сроки и как всегда обнаружил много "неточностей" и сделал ряд "замечаний". Ну, в принципе, как всегда, придраться же надо.

Времени мало и я катастрофически не успеваю все сделать самостоятельно.

Все нюансы задания расскажу выбранному исполнителю. Оставляйте аси в проекте и я свяжусь с Вами. Диссер - по 12.00.01 (Украина)