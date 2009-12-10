Требуется помощь в написании диссертации

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт6 заявок296 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Уважаемые коллеги!

Пишу диссертацию уже несколько лет и сейчас впервые мне требуется помощь, так как научный раководитель поставил короткие сроки и как всегда обнаружил много "неточностей" и сделал ряд "замечаний". Ну, в принципе, как всегда, придраться же надо.

Времени мало и я катастрофически не успеваю все сделать самостоятельно.

Все нюансы задания расскажу выбранному исполнителю. Оставляйте аси в проекте и я свяжусь с Вами. Диссер - по 12.00.01 (Украина)

14 лет назад
zaval
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
9 отзывов
Выбранный исполнитель
MariaV
Мария 
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
14 лет назад
$150
20 дней
ТОП-5
Рефераты, Курсовые и Дипломы