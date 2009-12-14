Курсовой проект по логистике

$30
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Курсовая работа состоит из двух заданий: теоретического вопроса - Перспективы развития информационной логистики.

Информационное обеспечение логистической системы. Цели и роль информационных потоков в логистической системе. Управление информационной системой с обратной связью. Современные информационные технологии в логистики. Экономическая оценка эффективности информационного обеспечения логистической системы. и практического задания в виде ситуационной задачи вариант 13 на стр. 54-55.

Методичка прилагается. Объем 25-30 стр., оформление согласно методички.

Срок 08-00 время Московское 14.12.09.

14 лет назад
Iskatel777
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад
$30
3 дня
Вновь заказал проект у Елены и снова всё сделано очень серьёзно и ответственно! Молодец! Сам буду обращаться к её интеллекту и всем заказчикам советую. Очень компетентный специалист своего дела! Только максимальная оценка для неё. С уважением, Константин.
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