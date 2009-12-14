Курсовой проект по логистике

Вновь заказал проект у Елены и снова всё сделано очень серьёзно и ответственно! Молодец! Сам буду обращаться к её интеллекту и всем заказчикам советую. Очень компетентный специалист своего дела! Только максимальная оценка для неё. С уважением, Константин.