Аналитическая и проектная части курсового проекта

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт7 заявок221 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Написать аналитическую и проектную часть по теме: Совершенствование управления персоналом на преприятии.

14 лет назад
Prettyy
Юля 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
Выбранный исполнитель
alinal
Ольга 
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
14 лет назад
$55
7 дней