Курсовая Производственный менеджмент

$30
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки194 просмотра
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Доброго времени суток!

Нужна курсовая работа-проектное предложение по производственному менеджменту, тема: исследование систем управления.

Подробности - в прилагаемом файле.

Срок - 19.12 к 18 ч (по московскому времени) - БЕЗ ЗАДЕРЖЕК!!! Указывайте свою цену. Предложения без цены и вне проекта не рассматриваются! Оплата – яндекс-деньги в течение 5-7 дней после сдачи работы (при отсутствии замечаний).

С уважением,

Алексей.

Upd: изменился срок - 19.12

14 лет назад
Alex_30
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад