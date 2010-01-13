Курсовой проект по теории электропривода

$40
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен4 заявки317 просмотров
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Разработать и рассчитать разомкнутую систему электропривода механизма, имеющего заданную нагрузочную диаграмму Р(1). Вариант и задание в соответствии с методическим пособием на стр. 3-4.

Номер варианта 8.

Задание пока дается для оценки. Сроки будут оговорены позже.

14 лет назад
Iskatel777
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Conakry
Вадим 
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$40
3 дня
Курсовой проект выполнен качественно и оперативно, с учётом всех пожеланий и рекомендаций. На предложение о корректировке заказа всё было сделано быстро и профессионально. Вадим зарекомендовал себя ответственным специалистом. Сам планирую и всем рекомендую обращаться к его услугам. С уважением, Константин.
Очень ответственный и внимательный заказчик. Планирую дальнейшее сотрудничество и рекомендую всем.