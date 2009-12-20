Курсовая по продвижению товара.

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен5 заявок213 просмотров
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Добрый день!

По примеру методички написать курсовую работу на 20 листов, т.е придумать любой товар и продвинуть его на рынок.

14 лет назад
Andreyka1984
Викторович 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
46 отзывов(-4)
Выбранный исполнитель
olga_vel
Ольга 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад
$20
4 дня
Ольга отлично справилась с поставленной задачей, я получил зачет! Большое спасибо!!!
Доброго дня и удачной работы, господа фрилансеры. Настоятельно не рекомендую работать с данным заказчиком. Человек часто настаивает на более раннем сроке окончания проекта, говоря о том, что отблагодарит за срочность. В конечном итоге, после передачи ему готового материала, отписывается, что оплата будет произведена, затем, что не может найти конкретный кошелек и просит выслать номар другого, а после поросту игнорирует сообщения в свой адрес. Я надеюсь, что Вы, Андрей, когда-нибудь наступите на свои же грабли, оставленные Вам Вашим исполнителем.