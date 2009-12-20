Курсовая по продвижению товара.

Доброго дня и удачной работы, господа фрилансеры. Настоятельно не рекомендую работать с данным заказчиком. Человек часто настаивает на более раннем сроке окончания проекта, говоря о том, что отблагодарит за срочность. В конечном итоге, после передачи ему готового материала, отписывается, что оплата будет произведена, затем, что не может найти конкретный кошелек и просит выслать номар другого, а после поросту игнорирует сообщения в свой адрес. Я надеюсь, что Вы, Андрей, когда-нибудь наступите на свои же грабли, оставленные Вам Вашим исполнителем.