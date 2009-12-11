Курсовая работа "Формула-1"

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки218 просмотров
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Необходимо подкорректировать курсовую работу по обзору чемпионата "Формула-1", данные 2009 года.

Сделать работу надо быстро, за 3-4 часа. Кто готов приступить прямо сейчас, пишите в проект или на почту [email protected].

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14 лет назад
personal45
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад