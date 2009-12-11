Курсовая работа "Формула-1"

Разработать и рассчитать разомкнутую систему электропривода механизма, имеющего заданную нагрузочную диаграмму Р(1). Вариант и задание в соответствии с методическим пособием на стр. 3-4. Номер варианта 8. Задание пока дается для оценки. Сроки будут оговорены позже.