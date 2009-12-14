Нужен курсовой по деталям машин

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен7 заявок321 просмотр
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Нужен курсовой по деталям машин 

Задание Разработать конструкцию и провести проверочные расчеты обводного редуктора управления закрылками. 

Курсовой проект должен содержеть: 

- общий вид редкутора 

- спецификацию 

- рабочий чертеж зубчатого колеса (вал-шестерни) 

- пояснительную записку. 

В задании дан прототип, то есть некий пример, которого необходимо придерживаться при разработке своего проекта (чертежа общего вида в частности). Так как в вариантах различные данные для расчета, то получатся и различные по размерам и, возможно, по компоновке редукторы. 

Методичку по которой делать вышлю 

СРоки чем раньше тем лучше(есть выходные),взялся фри – лансер,должен был сдать работу сегодня и исчез((а работу в понедельник сдавать(( 

нужны 2 курсовые работы 

всю информацию скину в электронном виде

Указывайте пожалуйста ЦЕНУ!

СРОК К ВЕЧЕРУ ВОСКРЕСЕНЬЯ 

14 лет назад
diplomzzz
Юлия 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
3 отзыва
Выбранный исполнитель
mak6360
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$100
1 день
Благодарю за качественную и оперативно выполненную работу. Надеюсь на продолжение сотрудничества.
Срочный заказ - мгновенная оплата работы по факту выполнения. Очень доволен сотрудничеством с Юлией.