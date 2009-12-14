Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Нужен реферат по труду Рене Декарта "Рассуждение о методе". * Объем 5-6 страниц (14-м шрифтом Times new roman) + глоссарий + 2 страницы краткого изложения данного реферата (для выступления) * ...
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Нужен курсовой по деталям машин
Задание Разработать конструкцию и провести проверочные расчеты обводного редуктора управления закрылками.
Курсовой проект должен содержеть:
- общий вид редкутора
- спецификацию
- рабочий чертеж зубчатого колеса (вал-шестерни)
- пояснительную записку.
В задании дан прототип, то есть некий пример, которого необходимо придерживаться при разработке своего проекта (чертежа общего вида в частности). Так как в вариантах различные данные для расчета, то получатся и различные по размерам и, возможно, по компоновке редукторы.
Методичку по которой делать вышлю
СРоки чем раньше тем лучше(есть выходные),взялся фри – лансер,должен был сдать работу сегодня и исчез((а работу в понедельник сдавать((
нужны 2 курсовые работы
всю информацию скину в электронном виде
Указывайте пожалуйста ЦЕНУ!
СРОК К ВЕЧЕРУ ВОСКРЕСЕНЬЯ
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