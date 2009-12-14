Нужен курсовой по деталям машин

Задание Разработать конструкцию и провести проверочные расчеты обводного редуктора управления закрылками.

Курсовой проект должен содержеть:

- общий вид редкутора

- спецификацию

- рабочий чертеж зубчатого колеса (вал-шестерни)

- пояснительную записку.

В задании дан прототип, то есть некий пример, которого необходимо придерживаться при разработке своего проекта (чертежа общего вида в частности). Так как в вариантах различные данные для расчета, то получатся и различные по размерам и, возможно, по компоновке редукторы.

Методичку по которой делать вышлю

СРоки чем раньше тем лучше(есть выходные),взялся фри – лансер,должен был сдать работу сегодня и исчез((а работу в понедельник сдавать((

нужны 2 курсовые работы

всю информацию скину в электронном виде

Указывайте пожалуйста ЦЕНУ!

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