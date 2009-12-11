Реферат по философии

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Нужен реферат по труду Рене Декарта "Рассуждение о методе".

* Объем 5-6 страниц (14-м шрифтом Times new roman) + глоссарий + 2 страницы краткого изложения данного реферата (для выступления)

* В начале краткая биография Декарта (половина страницы, со ссылкой на источник), потом, собственно, реферат с выводами по прочитанной книге. Книгу прикрепила в приложении, т.е. можно не искать, она маленькая, всего 30 страниц. Другая литература - на усмотрение автора, можно вобще без нее.

* Работы из инета, "аппликации" из разных рефератов и т.д. естественно не принимаются - нужен оригинальный текст.

Срок выполнения - до 16 декабря 2009. (крайний срок 17.12.09)

Оплата через Webmoney, либо Яндекс-деньги, либо безопасная сделка.