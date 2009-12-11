Реферат по философии

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Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт11 заявок304 просмотра
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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Нужен реферат по труду Рене Декарта "Рассуждение о методе".

* Объем 5-6 страниц (14-м шрифтом Times new roman) + глоссарий + 2 страницы краткого изложения данного реферата (для выступления)

* В начале краткая биография Декарта (половина страницы, со ссылкой на источник), потом, собственно, реферат с выводами по прочитанной книге. Книгу прикрепила в приложении, т.е. можно не искать, она маленькая, всего 30 страниц. Другая литература - на усмотрение автора, можно вобще без нее.

* Работы из инета, "аппликации" из разных рефератов и т.д. естественно не принимаются - нужен оригинальный текст.

Срок выполнения - до 16 декабря 2009. (крайний срок 17.12.09)

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14 лет назад
Snusmoomrik
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
nocturnal_nick
Ввв 
47 летГреция
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
13 отзывов(-2)
14 лет назад
$10
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