Управление денежным потоком.

$20
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт5 заявок180 просмотров
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Объем работы должен составлять 30-40 страниц, интервал полуторный, Times New Roman. Cделать расчеты на примере конкретного предприятия. Срок выполнения работы до 16 декабря

14 лет назад
ElenaVla
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад