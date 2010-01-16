Презентация по Сетевой Экономике

$50
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен6 заявок215 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте.

Нужна перезентация по предмету "Сетевая Экономика"

14 лет назад
Roma-Dodger
Роман 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
bura
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$33
3 дня
Спасибо огромное Татьяне за качественно выполненную работу, человек профессионал своего дела, еще раз СПАСИБО !!!
Хорошо поработали