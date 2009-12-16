Обследование больного

Анжела, справилась с работой хорошо. Выслала все в срок, потребовалась небольшая доработка исправила оперативно. Единственный нюанс - оформление работы, оформила не совсем с приложенными требованиями. Однако, это ее первый выполненный заказ и мы уверены дальше у нее будет получаться все лучше и лучше. Мария Станиславовна, директор Компании Школьник-Студент-Выпускник.