Курсовая работа по численному анализу на С++

Тема: Сравнительный анализ низкотемпературного и высокотемпературного электронного облучения на электрофизические характеристики полупроводниковых приборов. Объём: 35 стр. Срок: желательно, поменьше. Условия выполнения работы: - оплата по факту готовности; - нужен будет от вас черновик (начала работы) в первые сутки после того, ...