Курсовая работа по численному анализу на С++

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Тема "Исследование теплопередачи в стационарном потоке". Более подробно в прикрепленном файле

14 лет назад
dr3am
Pavel Khm 
33 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
ST1_77
Тимур 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$60
1 день
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