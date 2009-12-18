Курсовой проект по логистике №2

$30
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен5 заявок208 просмотров
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Курсовая работа состоит из двух заданий: теоретического вопроса - Понятие логистики. Принципиальное отличие логистического подхода к управлению потоковыми процессами от традиционного. Концептуальные положения логистики. И практического задания в виде ситуационной задачи вариант 1 на стр. 32-33.

Методичка прилагается. Объем 25-30 стр., оформление согласно методички.

Срок исполнения 3 дня.

14 лет назад
Iskatel777
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад
$30
3 дня
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