Курсовой проект по логистике №2

Добавлю Елене ещё один отзыв на все 100%!!! Будет 127-ая положительная рекомендация!!! Внимательно отнеслась к вопросу, зарекомендовала себя как понимающий и конструктивный фрилансер! Намерен и дальше также продолжать наше сотрудничество. С уважением, Константин.