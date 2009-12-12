Курсовая по материаловедению

1) Разработать комплексный проект железобетонных конструкций многоэтажного каркасного здания в следующих вариантах: А) В монолитном железобетоне. Б) В сборном железобетоне. В варианте А произвести расчет: -неразрезной плиты перекрытия (расчет по методу предельного равновесия, подбор продольной арматуры, проектирование сеток); - второстепенной ...
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Тема: Сравнительный анализ низкотемпературного и высокотемпературного электронного облучения на электрофизические характеристики полупроводниковых приборов.
Объём: 35 стр.
Срок: желательно, поменьше.
Условия выполнения работы:
- оплата по факту готовности;
- нужен будет от вас черновик (начала работы) в первые сутки после того, как отдам вам работу;
- если у вас есть положительные отзывы, то черновик не нужен.
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