Курсовая по материаловедению

Тема: Сравнительный анализ низкотемпературного и высокотемпературного электронного облучения на электрофизические характеристики полупроводниковых приборов.

Объём: 35 стр.

Срок: желательно, поменьше.

Условия выполнения работы:

- оплата по факту готовности;

- нужен будет от вас черновик (начала работы) в первые сутки после того, как отдам вам работу;

- если у вас есть положительные отзывы, то черновик не нужен.